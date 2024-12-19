Россия ударила по Украине тремя ракетами и запустила 85 БПЛА: уничтожено 45 дронов

В ночь на 19 декабря Россия ударила баллистической и авиационной ракетами по Сумщине и Днепропетровщине, а также запустила 85 беспилотников разных типов. Защитники неба уничтожили 45 дронов над десятью областями.

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Атака продолжалась с 20:00 минувших суток. О результатах ее отражения сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что агрессор нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма и Ростовской области РФ, а также управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ. В то же время 85 "Шахедов" и беспилотников других типов враг запустил из районов Брянска, Курска, Миллерово, Орла (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. По состоянию на 08:30 защитники сбили 45 вражеских дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Благодаря активному противодействию Сил обороны 40 российских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество на Сумщне и в Кривом Роге на Днепропетровщине. Предварительно, без жертв и пострадавших. Попаданий БПЛА не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

По данным ОВА, в небе над Сумщиной зенитчики сбили семь "Шахедов". В Хмельницкой области уничтожены два, а в Черкасской – 11 российских БПЛА. Также защитники неба уничтожили один дрон над Кировоградщиной.

Силы ПВО сбили все вражеские дроны, летевшие в сторону Киева. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден частный дом: выбито остекление и поврежден забор. Также обломки дрона упали на одном из участков железной дороги: ее перекрывали, но в дальнейшем движение было возобновлено.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 декабря РФ атаковала Украину 81 ударным БПЛА, из которых защитники неба сбили 51 дрон. Остальные имитационные вражеские беспилотники были локационно потеряны.

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