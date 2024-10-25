Защитники неба сбили 36 из 63 дронов, которыми Россия атаковала Украину

Защитники неба Украины в ночь на 25 октября отразили очередную дроновую атаку страны-агрессора России на мирные регионы. Всего над 12 областями было сбито 36 ударных беспилотников.

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Еще более десятка вражеских беспилотников были локационно утеряны. Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Российская атака продолжалась с 23:00 четверга, 24 октября. В течение ночи оккупанты запустили по Украине 63 дрона типа Shahed и неустановленного типа (районы пусков – Орел, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения редиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 10:00 было подтверждено сбитие 36 беспилотников в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ривненской, Полтавской и областях.

"Большинство вражеских БПЛА сбиты на Одесщини и Киевщине. Кроме того, 16 локационно потеряны. Информация уточняется и обновляется", – добавили в Воздушных силах.

По данным от военных администраций, около 15 вражеских дронов были сбиты на подступах к Киеву. Одну воздушную цель уничтожили на Ривненщине, четыре БПЛА защитники неба приземлили на Никоалавщине, так же четыре – на Черкасщине.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что во время воздушной тревоги, которая длилась с 02:27 по 04:13, на территорию области залетели четыре вражеских ударных беспилотника.

"Жертв и пострадавших нет. Спасибо за работу нашим защитникам неба", – написал он, не уточнив деталей.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской воздушной атаки ночью 24 октября Силы обороны сбили 40 из 50 ударных БПЛА. Еще семь вражеских дронов были локационно потеряны, несколько вернулись в РФ и Беларусь.

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