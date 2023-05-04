Защитники Украины легко сожгли новейший российский танк 'Прорыв'. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редчайшие образцы своего вооружения. В этот раз защитники Украины с легкостью сожгли новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

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Соответствующее видео было опубликовано Сухопутными войсками. На кадрах показана работа 5-й отдельной штурмовой бригады.

"Новейший "аналоговнетный" Т90 "Прорыв" – страдает от аэроразведки 5 отдельной штурмовой бригады", – говорится в сообщении.

Ролик демонстрирует, как украинские защитники точным ударом просто испепелили новейший российский танк.

Стоит отметить, что Т-90М – новая модификация Т-90, работа над которой была начата в 2004 году. Впервые экспортная версия этой модификации танка была представлена ​​в 2011 году. Т-90М, который российские пропагандисты называли "вершиной танкостроительного мнения", начал поступать в армию РФ в 2020 году.

Напомним, артиллеристы 95-й десантно-штурмовой бригады разбили наголову грузовик "Урал", боевую машину десанта и внедорожник из БК оккупантов. Техника подвозила провизию оккупантам, но наши бойцы оставили врага и без еды, и без грузовика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины "демилитаризовали" танк оккупантов с захватчиками на одном из направлений, которое наши бойцы прямым попаданием заставили взрывно "демилитаризироваться";

– артиллеристы отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов в районе Кременной Луганской области. Защитники продемонстрировали отработку по враждебным целям из гаубиц Д-30.

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