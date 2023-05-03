Охота удалась: украинские военные 'демилитаризовали' российский танк вместе с захватчиками. Зрелищное видео

Защитники Украины продолжают без устали очищать свою землю от российского хлама. На этот раз "не повезло" танку оккупантов с захватчиками на одном из направлений, которое наши бойцы прямым попаданием заставили взрывно "демилитаризироваться".

Видео дня

Эффектные кадры уничтожения вражеской техники опубликовали в Facebook 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, бойцы которой проделали отличную работу. Отмечается, что выследить бронемашину удалось с помощью дрона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также артиллеристы отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов в районе Кременной Луганской области. Наши защитники продемонстрировали отработку по враждебным целям из гаубиц Д-30. Защитники рассказали, что для точности нанесения удара используют данные аэроразведки.

Также украинские бойцы обезвредили еще одну базу российских оккупантов, где те хранили боекомплект. "Бавовна" накрыла вражеский БК на временно захваченных территориях Запорожской области. Вместе с ярко детонировавшими снарядами "самоликвидировались" и сами захватчики.

События произошли 1 мая – украинская артиллерия удачно отработала по "ка*апским крысам" между пгт Михайловка и селом Нововладимировка Васильевского района Запорожья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам в районе села Маячка Запорожской области. Под "раздачу" попали БК, пушки и сотни военных путинской армии;

– защитники Украины ликвидировали танк Т-90М "Прорыв" армии РФ на восточном направлении. Удар по вражеской технике был нанесен из беспилотника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!