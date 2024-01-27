Защитники Украины подстрелили вражеский ЗРК 'Стрела-10'. Видео

Бойцы ударной роты БПЛА 24 ОМБр "Рарог" с помощью FPV-дрона украинского производства уничтожили вражеский зенитный комплекс. Уничтожение ЗРК "Стрела-10" воины назвали "удачной охотой".

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Об этом рассказала рота "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады. ОМБр имени короля Данила уничтожает противника именно посредством беспилотных систем.

За плечами военнослужащих подразделения более сотни уничтоженных единиц техники противника. "Мы – пилоты-"рароги", и знаем, как убивать российского оккупанта современными беспилотными комплексами", – говорят бойцы.

"Рарог" работает с украинскими FPV Punisher. Это самый маленький ударный дрон в мире. "В 20 км тыла оккуупант не чувствует себя в безопасности, если по его душу вылетел наш ударный октокоптер R18", – рассказывают военные.

Как сообщал OBOZ.UA, военные Сил обороны Украины показали, как применяют на передовой против врага новые дроны-камикадзе отечественного производства "Мамонт". Украинским бойцам удалось снять его работу на камеру.

Также воины Национальной гвардии показали применение отечественного дрона в боевых условиях. Бойцы поразили новым беспилотником кафиров внутри здания.

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