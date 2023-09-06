Защитники Украины получили еще четыре пикапа от Фонда Вадима Столара

Народный депутат Вадим Столар уже много лет занимается благотворительной деятельностью, а с началом полномасштабного вторжения России увеличил ее объемы и оказал помощь защитникам своим приоритетом. В общей сложности за полтора года на поддержку военных и гражданских его БФ потратил 350 миллионов гривен, а на этот раз команда мецената передала четырём воинским частям пикапы, говорится в сюжете Новости.LIVE.

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"Одна из главных задач, которую мы с командой ставим перед собой, — помощь военным, – говорит Вадим Столар. – С начала полномасштабного вторжения мы предоставляем защитникам все необходимое – от амуниции и теплой одежды до антидрон-систем, беспилотников, тепловизоров и другого высокотехнологичного снаряжения. И, конечно же, постоянно передаем автомобили, потому что они незаменимые помощники на фронте, повышая мобильность подразделений, позволяя быстрее маневрировать, оперативно подвозить боеприпасы и, что очень важно, – эвакуировать с поля боя раненых, спасая жизнь людей".

В этот раз, добавляет Вадим Столар, приобрели и передали полноприводные пикапы четырем воинским частям.

"Итак, автомобили являются важным инструментом этой войны, который существенно помогает защитникам гнать врага с нашей земли. Потому и запросы от бойцов на такую технику, желательно высокой проходимости и емкости, идут постоянно. А мы в свою очередь стараемся как можно быстрее их удовлетворять – и будем делать это до самой Победы Украины!" – уверяет Вадим Столар.

"Сегодня мы собрались для того, чтобы в очередной раз передать автомобили на фронт для наших военных. На этот раз закупили и подготовили для защитников пикапы в ответ на запрос. Они имеют увеличенную емкость, хорошую проходимость, поэтому всегда пригодятся на передовой. Авто мы передали для четырех воинских частей: А0501, А1376, А1965 и А0593. Кроме этих четырех пикапов, мы передаем также старлинки и прибор ночного видения – на них также был запрос от наших военных", – рассказала Наталья Приходько, волонтер БФ Вадима Столара.

Она также рассказала о подарках, которые волонтерам привезли военные.

"Это фрагмент шахеда, сбитого нашими силами ПВО, а вот фрагмент сбившей его ракеты. Они сейчас в коллекции нашего Фонда. Хотела бы поблагодарить 301 зенитный ракетный полк за ту работу, которую они выполняют", - подчеркнула Наталья Приходько.

В целом по состоянию на 6 сентября 2023 помощь защитникам с начала полномасштабной войны от Вадима Столара и команды составила:

военное снаряжение, инструменты и одежда – 43 120 единиц;

высокотехнологичная техника (квадрокоптеры, антидрон-системы, тепловизоры, видеокамеры и т.п.) – 508 единиц;

специализированные внедорожники, бронеавтомобили, виброкотки и моторные лодки – 51 единица.

"Наше подразделение очень благодарно Вадиму Столару и волонтерам за оказанную помощь в виде такой "красотки", которая нам пригодится. Сегодня вечером она уже будет работать по назначению, там, на боевой позиции", - поделился военнослужащий Игорь Шрам, позывной "Депутат ".

Позывной "Цыган", представитель 36 отдельного батальона морской пехоты, и позывной "Ганц", представитель роты УБП "Ахиллес" 92 штурмовой бригады, также отметили, что автомобили будут в работе буквально через несколько дней - на Запорожском, Луганском и Донецком направлениях в соответствии.

"Благодарю Вадима Столара и его Благотворительный фонд, потому что это случай, когда люди пообещали – люди сделали. Эту войну мы выигрываем только так: сказал – сделал, без лишних разговоров и волокиты. Хорошо, что есть люди, которые берут и делают - мы за это очень благодарны", - констатировал военнослужащий Андрей Задорожный.