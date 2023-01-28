Защитники Украины сбили Су-25 и Ми-8 оккупантов, РФ продолжает попытки атаковать, – Генштаб

Начались 339-е сутки войны украинского народа против российских захватчиков. В течение предыдущих суток Вооруженные силы Украины отбили атаки оккупантов на Донетчине и сбили российские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

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Об этом говорится в традиционной утренней сводке (на 6:00) Генерального штаба Украины. Отмечается, что враг продолжает вести наступательные действия в Донецкой области, тогда как в Луганской, Запорожской и Херсонской областях преимущественно обороняется.

"Противник продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняется. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области", – говорится в сводке.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа "Суперкам".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы.

Ситуация по оперативным направлениям выглядит следующим образом:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Рожковичи и Бачевск – Сумской.

На Слобожанском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов, среди них: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник оказал огневое влияние по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это Ивановка, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Железное и Торецк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Новополь на Донечине, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. В общей сложности более 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение 26 января украинские воины ликвидировали 850 российских оккупантов. Также россияне лишились на фронте 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 11 артиллерийских систем, 7 танков и 6 боевых бронированных машин. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла 124 710 солдат и офицеров.

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