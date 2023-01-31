Защитники Украины уничтожили командный пункт и БК оккупантов: выжившие сбежали на мотоцикле, бросив раненых. Видео

Воины сил обороны Украины не дают расслабиться российским оккупантам на украинской земле. На одном из направлений артиллеристы Вооруженных сил Украины вместе с аэроразведчиками Нацгвардии уничтожили склад российских боеприпасов.

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Также они нанесли прицельный удар по командному пункту вражеской армии. Уцелевшие захватчики бежали, бросив своих раненых на произвол судьбы. Видео впечатляющих ударов показал журналист Юрий Бутусов (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Артиллеристы 28-й ОМБр совместно с аэроразведчиками батальона "Свобода" 4-й бригады НГУ уничтожают командный пункт и боекомплект российских оккупантов", – написал журналист.

На опубликованном им видео воины сначала нанесли удар по вражескому БК. Детонация боеприпасов получилась очень зрелищной.

Также под огнем украинских защитников оказался командный пункт российских оккупантов. Аэроразведка НГУ зафиксировала, как россияне вытаскивают из-под кирпичей и обломков здания раненых и складывают их недалеко от воронки.

Однако "милосердие" россиян оказалось краткосрочным.

"Захватчики были настолько испуганы, что сбежали на краденом мотоцикле, бросив своих раненых", – отметил Бутусов.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ в боях за Бахмут ликвидировали сотни оккупантов за сутки: потери врага убитыми и ранеными в течение 30 января достигают 500 человек.

Накануне в районе Бахмута захватчики 197 раз наносили удары ствольно-реактивной артиллерией по украинским позициям, произошло 42 боевых столкновения. В результате 277 врагов были убиты, 258 получили ранения разной степени.

Украинские воины заверили, что россиянам не удалось перерезать ключевую трассу.

Также сообщалось, что враг активизировал деятельность ДРГ в устье Днепра. За сутки Силы обороны уничтожили не менее пяти легкомоторных лодок с захватчиками.

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