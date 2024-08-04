Защитники Украины уничтожили на Харьковщине КамАЗ оккупантов: 'мангал' не спас. Видео

Пилоты БПЛА из подразделения "Гострі картузи" показали, как уничтожали автомобильную технику врага на Харьковщине. В частности, они поразили КамАЗ и личный состав ВС РФ.

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Защитить машину от удара оккупантам не помогли ни "мангал", ни новый тактический знак. Видео опубликовано в Telegram-канале защитников Украины.

Они отметили, что на кадры попало утреннее уничтожение российской военной техники где-то на границе Харьковской области. Перед ударом дрон зафиксировал, что вражеский грузовик был оборудован дополнительной металлической конструкцией.

Также на нем была белая маркировка, которую оккупанты впервые засветили с момента повторного наступления на Харьковщине: знак имеет вид перечеркнутого накрест ромба.

"КамАЗ был грозный, с маркировкой "идти на Харьков". Интересно, что кабина была закрыта "мангалом", который, конечно, не спас ни сам КамАЗ, ни водителя с пассажиром", – добавили бойцы.

На втором заходе дрона видно, как оккупанты достают из кабины подбитого грузовика два тела. Очевидно, повторный удар забрал на тот свет еще нескольких захватчиков.

"Ну как говорится: "здоровья" погибшим. Кому-нибудь передадут пачку пельменей", – иронически подчеркнули наши воины.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 46-й ОАэМБр ДШВ ВСУ эффектно уничтожили вражеский танк-черепаху, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Российскую технику поразили FPV-дроном на Кураховском направлении.

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