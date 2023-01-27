Защитники Украины, воюющие под Бахмутом, получили зимнюю форму и бус от Фонда Порошенко

Председатели Киевской и Донецкой ячеек ВОО "Солидарная Молодежь" Валерия Коровкина и Аркадий Петросян передали подразделениям, воюющим в районе Бахмута Донецкой области, бус и сотни комплектов зимней формы от Фонда Порошенко.

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68-й Егерской бригаде передали микроавтобус и одежду, а 45-й и 79-й бригадам окопные свечи, буржуйки и грелки для рук от "Территории украинской заботы", а также зимнюю форму.

"Мы ежедневно работаем над тем, чтобы помогать ВСУ, создаем волонтерские инициативы, проводим аукционы и сборы средств. Все ради нашей скорой победы!", – отмечает глава ВОО "Солидарная молодежь" Динара Габибуллаева.

Средства собрали в ноябре во время благотворительного аукциона "Несокрушимые", их традиционно удвоил Фонд Порошенко. На аукционе самым популярным стал лот от пятого президента – трофейный "АК-17 от псковских десантников".

"Этот российский АК мне подарили украинские добровольцы, которые воюют в составе Сил Спецопераций. Мы его конечно сделали безопасным. Но это символ нашей победы", – подчеркнул Порошенко.

Аукцион представлял 15 трофеев, оставшихся от россиян. Молодые украинские художники художественно оформили каски российских захватчиков, инсталляции по обломкам и гильзам, кускам российского танка. На аукционе собрали более 300 тысяч гривен. Мероприятие организовали ВОО "Солидарная Молодежь", ОО "Твоя брама" в сотрудничестве с "Фондом Порошенко", который удвоил собранную в рамках аукциона сумму.