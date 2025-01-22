Защитнику навечно останется 55 лет: в Сумах простились с сержантом Андреем Ильиным. Фото

В Сумах простились с сержантом Андреем Ильиным, отдавшим свою жизнь, защищая Украину.Он скончался 4 января 2025 года в одном из медицинских учреждений Киева, где проходил лечение после ранения.

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Защитнику Украины навсегда останется 55 лет. Об этом сообщили в Сумском городском совете.

Андрей Ильин был достойным сыном своей страны, человеком, ставшим на защиту Родины во времена величайших испытаний. Его мужество, самопожертвование и преданность родной земле стали примером подлинного патриотизма.

"Сегодня сумское общество попрощалось с Андреем Ильиным. Сержант Андрей Ильин умер 4 января 2025, находясь на лечении в одном из медицинских учреждений Киева. Защитнику Украины навечно останется 55 лет. Самые искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя", – говорится в сообщении.

Провести Героя в последний путь собрались его родные, друзья, боевые собратья и неравнодушные жители города.

Как писал OBOZ.UA, в Донецкой области 17 января, выполняя боевое задание, погиб украинский военнослужащий Виктор Цыбульский. Он проживал в Дарьевской общине Херсонской области. До своего 37-летия защитник не дожил всего восемь дней.

В боях за Украину в Покровском направлении погиб 33-летний воин Андрей Радченко из Винницкой области. Защитник служил в рядах бригады НГУ "Красная Калина", был награжден медалью "За стойкость и несокрушимость".

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