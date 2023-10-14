Защитный барьер прорван: в сети появился свежий спутниковый снимок заграждений на входе в Севастопольскую бухту

Черноморский флот РФ во временно оккупированном Крыму установил специальные заграждения на входе в Севастопольскую бухту, где находится крупнейшая военно-морская база. Но свежий спутниковый снимок заграждений демонстрирует, что защитный барьер уже прорван.

Об этом сообщает военный аналитик Брэди Африк. Российские военные моряки хотели защитить свои корабли, атаки на которые участились, но не удалось.

"Вот недавний взгляд на барьеры, которые Россия установила на входе в Севастопольскую гавань в Крыму, чтобы противостоять украинским военно-морским беспилотникам", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что "народный спутник" ICEYE, купленный на донаты украинцев, позволяет украинской разведке каждый день получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны военной техники РФ. В частности, он был очень важен в атаке на Севастопольскую бухту 13 сентября, когда были уничтожены российский большой десантный корабль "Минск" и субмарина-ракетоноситель "Ростов-на-Дону".

Видео дня

Партизаны подпольного движения "Атеш" показали расположение кораблей Черноморского флота России в Севастопольской бухте. Украинское подполье вместе с неравнодушными севастопольцами уже долгое время работают над сбором информации о расположении военных кораблей оккупантов.

Напомним, что партизаны военного движения "Атеш" и местные жители Севастополя корректировали удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Эта информация помогла Силам обороны Украины оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу Черноморского флота.

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