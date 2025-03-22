Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове: речь шла о встрече в Саудовской Аравии и ситуации на фронте. Видео

Президент Владимир Зеленский в субботу, 22 марта провел заседание военного кабинета в Харькове. На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.

Видео дня

Главной темой стала текущая ситуация на фронте. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел заседание военного кабинета в Харькове. Доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова", – говорится в сообщении.

В частности, участники заседания обсудили оперативную обстановку на ключевых направлениях – Запорожском, Донецком, Харьковском и Сумском. Отдельно речь шла о ходе операции в Курской области.

Также участники подготовились к важной встрече украинской и американской делегаций, которая состоится в Саудовской Аравии.

Напомним, в субботу, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетил военных в Харьковской области. Там, в частности, он заслушал доклады командиров о боевых действиях по защите региона.

Также Зеленский 22 марта приехал в Донецкую область. Он сделал остановку у стелы на въезде в регион, давно ставшую знаковым местом, чтобы почтить память защитников, отдавших жизнь за Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!