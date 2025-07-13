Зашли ли оккупанты на Днепропетровщину: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию

Российские оккупанты не прекращают попыток зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее административной границе, однако заявления врага о якобы захвате территорий области являются фейком.

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Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Он отметил, что в РФ уже три недели заявляют, что россияне якобы зашли на Днепропетровщину, оккупанты даже снимают фейковые видео якобы оттуда.

Однако заявления россиян традиционно являются ложными.

"По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области он (враг. – Ред.) не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся у административной границы", – сказал спикер.

Трегубов добавил: речь не идет о том, что оккупанты взяли под контроль территорию на самой административной границе или за ней.

Теоретически диверсанты могут заходить на территорию Днепропетровщины, но, пояснил спикер, так же они могут заходить и на территорию Волыни из Беларуси.

"Теоретически все возможно. Если речь идет о том, что прошло там несколько человек и потом были уничтожены. Поэтому здесь мы не ведем речь о каком-то контроле над территориями или населенными пунктами, хотя даже фактов того, что были в каких-то уничтоженных количествах замечены именно такие заходы, у меня нет", – сказал Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля кремлевские пропагандисты распространили фейк о том, что войска РФ якобы захватили поселок Дачное Новопавловской громады Синельниковского района Днепропетровщины. Россияне даже распространили видео, на котором якобы в Дачном занимают блиндажи и вывешивают триколоры. Однако в ВСУ опровергли фейк, отметив, что бои продолжаются в пределах Донецкой области.

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