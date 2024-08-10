Зашли в Белгородскую область? В сети появилось видео бойцов ВСУ из села Пороз

В сети начала распространяться информация, что военные ВСУ якобы зашли в Белгородскую область России. В частности, появилось видео, на котором предположительно бойцы батальона 252 рассказывают, что зашли в населенный пункт Пороз.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. В российских военных пабликах также заявили о якобы заходе ВСУ в деревню.

"Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз Белгородской области. Слава Украине, слава 252 батальону!", – говорит один из бойцов.

Напомним, что российские источники сообщили 9 августа, что украинские войска якобы продвинулись дальше к востоку в Курской области, но, вероятно, уже не действуют так далеко на север или запад. Они заявили о еще одном трансграничном вторжении к северо-востоку от города Сумы, продвижению в направлении Кучерова, а также к востоку в Плехово к юго-востоку от Суджи.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

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