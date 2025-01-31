'Зашли в посадку и оцепили позицию врага': украинские штурмовики взяли в плен восьмерых оккупантов. Видео

Шесть бойцов 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" на Донетчине взяли в плен восьмерых российских оккупантов. Когда защитники зашли в занятую врагом посадку и оцепили позицию россиян, те поняли: либо плен, либо смерть.

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События разворачивались в бою под Покровском. Видео с рассказом украинских воинов, а также пленных захватчиков опубликовал на YouTube журналист Юрий Бутусов.

Из интервью известно, что все шесть штурмовиков "Скалы" – мобилизованные бойцы, которым примерно по 50 лет. Кто-то родом из Донбасса, кто-то – из неприфронтовых регионов, и все как один они пришли защищать свой дом.

В упомянутом бою задачей воинов было зачистить посадку, где размещалось несколько российских блиндажей. Подойдя к одному из них бойцы открыли огонь: внутри восемь оккупантов пытались сопротивляться, но это продолжалось недолго.

"В конце концов сдались. Быстро подъехала наша техника, забрала их. А мы пошли дальше так же зачищать посадку… Переговорщиков в нашей группе нет, но каждый свои пять копеек вставил. Они же поняли, что либо плен, либо смерть…" – рассказал боец "Скалы" Игорь.

По его словам, этот бой длился около получаса. В общем они прошли примерно 900 метров зачистки территории за более чем пол суток, потратив множество патронов и десятки гранат. Имели еще ряд боестолкновений, в которых один из защитников получил ранение: побратимы его вывели, оказали помощь и передали "эваку".

С другой стороны, россияне, пришедшие в Украину убивать людей и разрушать города, на видео тоже делились своими историями – о том, как они "не хотели воевать". Часть из них – осужденные, которые, подписав контракты на службу в армии РФ, решили отбелить себе репутацию и уменьшить срок отбывания наказания. Некоторые же "кровавыми" деньгами, полученными за участие в войне, намеревались рассчитаться с долгами и решить "еще кучу проблем".

Один оккупант убеждал, что его товарищи совершали самоубийства, лишь бы не идти в бой. Захватчик из Томска, который "никогда не стрелял", тоже оправдывался, мол, так испугался одного из прилетов, что прибег к самострелу, чтобы стать "300-м". Когда же командование узнало, его несколько недель подержали "в яме" под Авдеевкой, лечив рану зеленкой, а затем снова отправили на штурмы.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил специальных операций взяли в плен российского оккупанта, которого собственное командование оставило умирать. Ему с беспилотника сбросили сообщение с соответствующим предложением: захватчик сложил оружие и без колебаний последовал за дроном, что привело его к украинским позициям.

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