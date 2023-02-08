Заслужил премию Дарвина: оккупант ударил палкой по украинскому дрону-камикадзе и погиб от взрыва. Видео

Оккупант попытался сбить украинский дрон-камикадзе палкой и в результате погиб от взрыва. Видео момента попало в сеть.

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В частности, соответствующими кадрами поделился украинский активист Сергей Стерненко. "Прилег отдохнуть FPV-дрон с нашим крафтнеймом BAVOVNA, никого не трогал. Тут какой-то глупый россиянин решил к нему прицепиться. И умер", – рассказал он (видео размещено внизу новости).

При этом ранее Стерненко заявил о сборе 16 млн гривен на 1 тысячу дронов-камикадзе для Вооруженных сил Украины.

Благодаря таким беспилотникам украинские защитники уничтожат много россиян и их техники, пообещал активист.

FPV-дрон – это БПЛА с функцией трансляции видео в режиме реального времени с камеры дрона на монитор, очки или шлем пилота.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о создании в украинской армии первых в мире ударных рот дронов. А командующий ОС ВСУ Сергей Наев назвал применение БПЛА украинскими военными "очень большим шагом вперед".

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников сообщил о заключении 16 контрактов с украинскими производителями БПЛА. По его словам, это только начало – на закупки дронов планируется выделить около 20 млрд грн.