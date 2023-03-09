Заставили копать себе могилу: в сети обратили внимание на жуткие детали с расстрелом оккупантами украинского воина

В сети обратили внимание на новые детали военного преступления российских террористов в отношении украинского военнопленного Александра Мациевского. Перед расстрелом россияне заставили воина рыть себе могилу.

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Путинские захватчики расстреляли Героя в яме, рядом с которой лежала лопата. Об этом в Telegram сообщил общественный деятель Сергей Стерненко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Скриншот жуткого видео свидетельствует о том, что боец, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине!", стоит в вырытой яме. Более того, в сети обратили внимание на то, что рядом с убитым военным лежит лопата, которой россияне, вероятно, и заставили Александра Мациевского рыть себе могилу.

"Не сразу обратили на это внимание. Но нашего военного перед расстрелом за слова "Слава Украине" заставили копать себе могилу. На скрине видна и лопата, и вырытая яма", – написал Стерненко.

Внимание! Кадры могут травмировать людей с чувствительной психикой!

Напомним, 6 марта Украину потрясло видео, на котором оккупанты показывают расстрел безоружного украинского военного после того, как он отказался снять шеврон ВСУ и сказал "Слава Украине!".

В это время в России бурно отреагировали на видео расстрела безоружного украинского военнопленного. Россияне в сети устроили шабаш, выдвигая циничные версии преступления.

Ранее сообщалось, что украинский военный Александр Мациевский, которого расстреляли российские оккупанты после слов "Слава Украине!", в последнем разговоре с матерью пообещал ей, что никогда не сдастся в плен. Прощаясь, Герой поблагодарил, что она его родила.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц защитника, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое военное преступление.