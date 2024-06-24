Затолкали мужчину в бус: во Львове разгорелся скандал из-за мобилизации, в ТЦК отреагировали. Видео

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой затолкали мужчину в бус. Областной ТЦК СП заявил, что мужчине выписали повестку в бусе без применения физической силы.

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Соответствующее видео распространяется в соцсети, а комментарий ТЦК опубликовала его прессслужба. На кадрах ролика видно, что работники избивали человека дверью по ногам. В то же время полиция не вмешивалась.

В областном ТЦК прокомментировали конфликт, утверждая, что гражданин сам начал провоцировать военнослужащих, не дожидаясь вручения повестки. По их информации, группа оповещения ТЦК и полиция просто осуществляли служебные обязанности по улице Замкова во Львове, когда заметили мужчину призывного возраста.

"Остановились и спросили о военно-учетных документах. После того, как он предоставил их, военнослужащие обнаружили, что последний раз гражданин появлялся в военкомат 9 лет назад. Затем мужчину пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку", – заявили в ТЦК.

Во время этого мимо проходила женщина, начавшая снимать инцидент на камеру телефона. Увидев съемку, мужчина начал провоцировать военнослужащих на конфликт.

"Отмечаем, военнослужащие не избивали человека. Пытаясь использовать положение, когда прохожая инцидент снимала на видео, мужчина вел себя неадекватно. Наконец, военнообязанному гражданину выписали повестку, после чего отпустили", – добавили в пресс-службе.

Напомним, во Львовской области напали на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки и нанесли ему травмы. Инцидент произошел в понедельник, 17 июня в городе Яворов.

В Одессе произошла драка между сотрудниками ТЦК и медиками скорой помощи. Бригада фельдшеров прибыла по вызову в ТЦК, где их заперли внутри военные, решившие немедленно мобилизовать медиков в армию.

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