'Затрофеили': в полиции показали, как антидронные группы сбивают вражеские БпЛА на Донетчине. Видео

В Донецкой области патрульные вместе с другими составляющими Сил обороны защищают украинское небо. Бойцы в составе антидронових групп эффективно уничтожают БпЛА различных типов, которые запускают российские оккупанты.

Работать им приходится в сложных погодных условиях. Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины.

На них видно, как антидроновая группа патрульной полиции сбила российский дрон "Молния" и еще один БпЛА неизвестного типа. Оба были "затрофеены" и эвакуированы с места падения.

"Мороз пробирает до костей, но служба не ждет. В Донецкой области антидронные группы патрульной полиции сбивают вражеские БпЛА, защищая украинское небо. Наши козаки работают там, где выдержка так же важна, как и меткость", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы сводной стрелковой бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции эффективно применяют дроны-перехватчики. Защитники показали, как нанесли потери противнику на Константиновском направлении (Донецкая область).

