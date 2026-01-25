Завершается зачистка: Трегубов рассказал об актуальной ситуации в Купянске

По состоянию на 25 января в Купянске (Харьковская область) продолжается зачистка: в нескольких центральных кварталах города все еще находятся оккупанты. Российские военные пытаются прорваться с северной стороны, но безуспешно.

Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, операция продолжается, и российским солдатам не удается прорваться в город с севера. Украинские защитники не дают оккупантам возможности пополнить свои силы в городе.

"Завершается зачистка в городе. Россияне пытаются прорваться с северной стороны, чтобы как-то пополнить свои силы в городе, но без успеха. Они даже не могут преодолеть те населенные пункты, которые заняты украинцами между ними и Купянском непосредственно, поэтому даже какие-то инфильтрации там крайне затруднены до невозможного", – отметил спикер.

Купянск сейчас контролируют бойцы ВСУ, которые держат плацдарм на восточном берегу Оскола. По словам спикера, россиянам не удается сузить этот плацдарм.

Трегубов также отметил, что когда в Купянске будет завершена зачистка нескольких кварталов в центре города и уничтожены или взяты в плен последние несколько десятков оккупантов, ситуация в городе изменится "в обратном направлении".

Ранее OBOZ.UA сообщал, ВС РФ продолжают атаки под Купянском Харьковской области. Однако их интенсивность снизилась после последнего крупного разгрома, поэтому враг стал выслеживать украинских дронаров.

Также напомним, украинские войска на Харьковщине создали тактическую зону поражения в радиусе 25 км от линии фронта. В ней операторы дронов Сил обороны уничтожают до почти 90% российских сил, пытающихся подобраться к украинским позициям в районе Купянска.

