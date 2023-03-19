Завершением войны для России станет полный спектр ответственности, - Зеленский о решении Гаагского трибунала

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне будут нести полный спектр ответственности за свои военные преступления. Он также отметил, что данная неделя принесла весомый международно-правовой результат для Украины – решение Гаагского трибунала.

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Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения в воскресенье, 19 марта. Президент также сообщил об обстрелах, которые продолжаются во многих регионах Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Завершается еще одна неделя нашей обороны против государства-зла. Еще одну неделю, когда каждый день и ночью российская армия обстреливала украинские города, села, убивала наших людей", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что оккупанты не прекращают свои обстрелы по территории Украины.

"Каменское Запорожской области; Берислав Херсонской области; Марганец Днепропетровской области; Авдеевка, Краматорск, Константиновка Донецкой области; Константиновка Сумской области… И еще десятки-десятки украинских городов и сел, подвергшихся ударам российских террористов за эту неделю – одну неделю. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и своих близких…", – подчеркнул он.

Также глава государства прокомментировал и решение Гаагского трибунала.

"За каждое проявление террора против украинцев государство-зло будет отвечать. Эта уходящая неделя наконец принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что задача всей Украины – как можно скорее выгнать оккупантов с нашей земли.

"Мы, украинцы, – в единстве. И мир – в единстве. Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Кто дерется на Донетчине, на Луганщине, кто защищает наш юг, кто держит нашу границу. Слава всем, кто готовит деоккупацию наших земель! Вечная память всем, чью жизнь унес русский террор, русские бомбы, русские мины. Слава Украине!", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, решение МКС означает, что за пределами России Владимир Путин должен быть арестован и передан в суд. Оно историческое для Украины и всей системы международного права;

– президент Украины Владимир Зеленский также назвал решение МКС в Гааге о выдаче ордера на арест Путина историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МКС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость;

– в ответ на решение МКС топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян пригрозила, что Москва может ударить ядерным оружием по стране, которая арестует главу Кремля Владимира Путина.

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