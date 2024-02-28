'Завис над зоной боевых действий': в Украине заметили неизвестный объект в небе над фронтом и выдвинули интересную версию. Видео

Украинские военные зафиксировали над зоной боевых действий неизвестный зависший в небе объект, который не двигался. Вероятно, это был мираж или дроны, однако кадры озадачили многих.

Их сняли бойцы 406-го батальона в феврале с помощью квадрокоптера "тепловизионного видения", пишет Daily Mail. Отмечается, что объект был теплее окружающей среды, хотя красное "сообщение об ошибке" на интерфейсе управления беспилотника оставляет ключевые детали невыясненными.

Представитель компании-производителя дронов Mavic DJI сообщил, что, хотя он не может ответить точно, но, вероятно, причина загадки – ошибка в оборудовании.

В то же время скептики в сети предполагают, что изображение на видео – это явление миража, известного как "Фата Моргана". Оно возникает, когда слой теплого воздуха на большей высоте и нижний слой холодного воздуха создают "атмосферный канал", преломляющий или искривляющий свет, создавая воздушные отражения.

"Это может быть просто оптической иллюзией сьемки чего-нибудь на водоеме", – отметили пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, американское космическое агентство NASA обнаружило на окраине Солнечной системы то, чего там не должно быть. Ученые отметили, что пояс Койпера, содержащий сотни тысяч ледяных космических тел, может быть значительно больше, чем считалось ранее.

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