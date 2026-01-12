'Зависит от многих параметров': Катков объяснил, чем можно перехватить российский 'Орешник'

Российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" теоретически можно перехватить только отдельными системами противоракетной обороны, и только при определенных условиях. В то же время Украина пока не имеет средств, способных гарантированно сбивать такие цели.

Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" теоретически способны перехватить корабельные ракеты Standard Missile 3 (SM-3), а также израильская система Arrow 3. Об этом сообщает СМИ.

Ракеты SM-3 интегрированы в систему Aegis, элементы которой размещены, в частности, на базах в Румынии и Польше. Системы Arrow 3, в свою очередь, развернуты в Германии. Эксперт отмечает, что ключевым условием для перехвата "Орешника" – является поражение ракеты еще в космосе, до момента разделения боевых частей. Однако даже этот сценарий остается чисто теоретическим.

"Мы не знаем циклограмм полета "Орешника" и SM-3. Без этого сказать наверняка невозможно. Теоретически можно сбить, а практически все зависит от многих параметров", – пояснил Катков. Он подчеркнул, что официальные тактико-технические характеристики ни SM-3, ни Arrow 3 публично не раскрывались, что делает невозможным точную оценку эффективности перехвата.

Говоря о возможностях Украины, эксперт отметил, что сейчас и в обзорной перспективе государство не имеет средств для поражения баллистических ракет средней дальности. Применение ЗРК Patriot против уже разделенных боевых блоков он назвал "очень сомнительным", поскольку система имеет ограничения по количеству целей, которые может одновременно обстреливать.

Катков добавил, что Patriot более эффективен против ракет типа "Искандер", тогда как для перехвата ракет средней дальности нужны системы THAAD, SM-6 или SM-3. Относительно заявленной Россией скорости полета "Орешника" – около 13 тысяч км/ч (3,6 км/с) – эксперт отметил, что это стандартный показатель для ракет такого класса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 9 января страна-агрессор Россия осуществила очередную массированную ракетно-пушечную атаку на Украину, в том числе, был удар и по Львову. Впоследствии СБУ подтвердила, что враг применил "Орешники", и квалифицировала атаку как военное преступление.

