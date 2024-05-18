Путин заявил, что у России нет планов брать Харьков.

За три дня до вторжения он и его печальный конь утверждали, что планов нападения на Украину у России нет.

Поэтому, если Путина говорит, что у него нет плана захвата Харькова, или Сум, или Чернигова, или Днепра с Запорожьем, или Одессы с Николаевым, то это вовсе не означает, что таких планов нет.

Это у него возможности нет.

Пока нет.

Но как только он посчитает, что таковая возможность существует, как планы немедленно возникнут.

Тот, кто верит россиянам, тот явно не в ладах со здравым смыслом.

И еще добавлю.

Даже если в ближайший год между Украиной и РФ будет подписано прекращение огня и установится более-менее длительное перемирие, это будет означать только одно - прозвучал гонг между раундами.

Они обязательно попробуют снова. Придут - и снова будут убивать, рассказывая про борьбу с нацизмом, исконно российские территории и историческую справедливость. Неважно, что они будут говорить, чтобы оправдать разрушения и убийства.

Они всегда врут и убивают. Убивают и врут.

Есть белковая форма жизни, предположительно может существовать кремниевая или жизнь на основе какого-нибудь металлического соединения.

А есть жизнь на основе причинения зла окружающим - и эта форма жизни развилась рядом с нами, у нас с ней тысячи километров общей границы.

И, возможно, я излишне пессимистичен, но, как мне кажется, дело тут не в лидере, а именно в форме существования особой российской материи, выдавливающей из себя все разумное, гуманное, совестливое, что по ошибке рождается на той территории. Ничто хорошее просто не может выжить в российской ядовитой среде. Оно или бежит прочь или сгорает, разлагается, исчезает.

Не стоит искать избавления от глубинных наклонностей миллионов в смерти одного, хоть и особо омерзительного диктатора. Не стоит искать причину в том, что является результатом эволюции власти, представлений о порядочности, справедливости и т.д.

От осинки не родятся апельсинки.

Сотня лет отрицательной селекции не даст в результате ничего достойного. А после ухода одного недостойного, российская эволюция обязательно заполнит пустоту еще большим ничтожеством.

Рядом с нами всегда будет враг. Сильный, коварный, жестокий и лживый.

И с этим надо привыкать жить.