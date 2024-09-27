"Здесь происходят две вещи": Блинкен объяснил американцам, почему нужно выделять миллиарды на помощь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты, как и другие государства, обязаны оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, поскольку она борется не только за свою свободу, но и за сами принципы мирного существования мира. Эти принципы сдерживают возникновение других войн и агрессий в мире.

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Об этом он сказал в интервью изданию MSNBC в четверг, 26 сентября. У чиновника спросили, почему американские налогоплательщики должны тратить миллиарды долларов на поддержку Украины.

Блинкен сказал, что США обязаны это делать по двум причинам, одна из них факт того, что Россия ведет против украинского народа полномасштабную агрессию.

"Происходит агрессия против Украины и украинского народа, и я думаю, что когда кто-то из нас видит, как одна большая страна пытается издеваться над меньшей, мы стараемся что-то сделать", – заметил Блинкен.

Государственный секретарь также сказал, что для Вашингтона есть и более фундаментальная причина помогать Украине. Это агрессия "против принципов в основе международной системы, которые так необходимы для сохранения мира".

Если позволить агрессору действовать безнаказанно, это развяжет руки любому потенциальному захватчику в любой точке мира. Также Блинкен добавил, что США – далеко не единственная страна, которая оказывает Украине помощь. В коалиции государств, помогающих Киеву бороться с российским полномасштабным вторжением, более 50 членов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Пентагоне и Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи на 2,4 миллиарда долларов. Это уже двадцать первый пакет помощи нашей стране от администрации Байдена.

– Ранее также стало известно, что Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

– Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что на сегодняшний день военная помощь нашей стране является основой помощи международных партнеров. По его словам, Украина на 80% зависит от помощи союзников.

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