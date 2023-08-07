'Здесь все добровольцы': в ГУР показали работу спецподразделения 'Артан' в Бахмуте и Энергодаре. Видео

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" сформировано исключительно из очень мотивированных добровольцев с универсальной подготовкой. Они провели ряд блестящих операций в разных горячих точках российско-украинской войны.

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О некоторых операциях, в частности в Бахмуте и Энергодаре, командир взвода спецподразделения "Артан" по псевдо "Фаворит" рассказал в интервью. Оно опубликовано в Telegram-канале ГУР.

По словам "Фаворита", спецподразделение ГУР "Артан" сформировано исключительно из добровольцев, стремящихся и умеющих проводить эффективные операции.

"У нас нет ни одного человека, который пришел после повестки. То есть здесь все добровольцы, которые сначала пришли с большим желанием научиться воевать, а впоследствии – и воевать, и показывать результаты. С гордостью могу сказать, что наше подразделение показывает результат", – рассказал командир взвода.

"Фаворит" отметил, что "Артан" – это спецподразделение с универсальными воинами. Еще на этапе подготовки каждый из них овладевает разными видами оружия, оттачивая мастерство в их использовании. Это крайне важно, учитывая специфику работы спецназовцев.

"Мы пытаемся прийти к тому, что каждый боец должен уметь все. Если на поле боя он встретится с каким-нибудь вооружением, то он должен уметь его использовать", – отметил воин.

За плечами у бойцов спецподразделения "Артан" – боевые операции в Бахмуте и Энергодаре. Там спецназовцы получили ясное представление о том, с каким врагом приходится воевать украинцам и как Россия ведет войну.

"Враг не бережет человеческий ресурс. В Бахмуте они применяли такую тактику: у них были слабо обученные люди, которых они пускали вперед. Обычно это были люди из тюрем, СИЗО и т.д. Их пускали вперед, чтобы выявить наши позиции. После этого уже шла "спецура", – рассказал воин ГУР МО Украины.

"Фаворит" также показал кадры с пленными российскими оккупантами. Он подчеркнул: что бы ни происходило в душах украинских воинов, они четко и неукоснительно соблюдают требования Женевской конвенции в отношении военнопленных.

"Мы к пленным относимся хорошо: никогда не пытаем, ничего такого не делаем, потому что мы понимаем, что каждый из нас может оказаться в плену. Поэтому относимся к пленным с уважением, несмотря на то, кто они", – подчеркнул командир взвода.

К тому же каждый воин помнит: сохранив жизнь попавшему в плен российскому оккупанту, он дает шанс вернуться из вражеского плена побратимам по оружию.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что происходит в армии РФ. По оценкам военной разведки Украины, границы призывного возраста в государстве-агрессоре расширили, чтобы забрать в армию как можно больше пушечного мяса.

Интересна также ситуация с наемниками из ЧВК "Вагнер" после неудачного вооруженного мятежа. В настоящее время командование армии РФ пытается не концентрировать их в одном подразделении из-за недоверия. Их усиленно проверяют на "лояльность" из-за опасений, что они продолжают сотрудничать с командованием ЧВК.

Доказавших лояльность преимущественно направляют на работу с заключенными, которых в РФ до сих пор вербуют для участия в войне.