Зеленский: будем делать все для защиты Украины и всей Европы от российского радиационного шантажа

Президент Владимир Зеленский сказал, что принятие Украины в состав Советы управляющих МАГАТЭ не только подчеркивает международную роль Украины в сфере безопасности, но и даст Киеву возможность влиять на принятие решений. Он подчеркнул, что наше государство будет делать все, чтобы защитить Европу от радиационного шантажа России.

Об этом президент сказал в обращении к украинскому народу в конце 582 дня войны с Россией. Он отметил, что это решения очень важное для Украины и всей Европы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Будем делать все, чтобы реализовать первый пункт нашей формулы мира – ядерную и радиационную безопасность. И гарантировать полное освобождение нашей Запорожской атомной станции от российских оккупантов и обеспечения Украины и всей Европы от российского радиационного шантажа", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня провел и другие важные международные переговоры. В Киеве был генсек НАТО Йенс Столтенберг. Политики говорили "не только о нашей защите сейчас, но и о нашей стратегической защите, совместной защите всех в Европе".

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Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы был практический прогресс в вопросе членства в Альянсе, ведь наша страна заслуживает стать членом НАТО и обязательно станет.

"И это не просто наша украинская амбиция. Это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир. Работаем над тем, чтобы был практический прогресс в вопросе о членстве в Альянсе", – сказал он.

Также глава государства провел переговоры с министром обороны Франции, а накануне – с министром обороны Великобритании.

"Очень значимое сотрудничество, которое уже есть, и еще более значимое, которого можем достичь. Говорили, в частности, и об усилении наших воинов, и об общей стратегии нашей победы в войне. Работаем и над тем, чтобы было совместное производство необходимого нам оружия – необходимого и Украине, и нашим партнерам. Я благодарю Францию, я благодарю Великобританию и всех наших партнеров – каждого лидера, каждое государство, которые вместе с нами противостоят российскому террору и приближают такой нужный мир", – отметил президент.

Глава государства также сообщил, что провел важное совещание с руководителями разведки и подчеркнул, что "результаты будут".

Президент поблагодарил украинских воинов, которые ежедневно защищают Украину от оккупантов и пообещал больше оружия для них.

"И фронт. Купянское направление, Лиманское, Бахмутское, Марьинка, Авдеевка, Шахтерское, наши южные направления. Я благодарю всех вас за прочность! Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах! Работаем, чтобы у вас было больше оружия, больше мощного и эффективного оружия! Наше украинское оружие. И это будет", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек Североатлантического альянса отметил, что Киеву нужны гарантии безопасности, чтобы история не повторилась. Однако нет никаких сомнений, что Украина, наконец, будет в НАТО.

Столтенберг также призвал ряд представителей Запада не критиковать контрнаступление Сил обороны, а доверять украинским военным и помогать им. "Вы не можете сидеть здесь, в Брюсселе, штаб-квартире НАТО или ЕС, и рассказывать, как нужно воевать. Это их задача, они рискуют своей жизнью", – подчеркнул он.

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