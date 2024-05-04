Зеленский: ежедневный террор РФ против наших людей и городов можно остановить, у партнеров есть все необходимое

Президент Украины Владимир Зеленский показал страшные последствия российских террористических атак, которые произошли только в течение последней недели в Украине. Он подчеркнул, что ежедневный террор со стороны Российской Федерации можно остановить и у партнеров есть все необходимые системы и оружие для того, чтобы Украина могла защитить жизнь своих граждан.

Соответствующее видео президент опубликовал в своих социальных сетях. Только в течение этой недели оккупанты совершили более 380 обстрелов украинских городов и регионов.

"Своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины, своевременная поставка оружия для наших воинов – это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни.

Харьковская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области. Террористы совершили более 380 обстрелов наших городов и регионов только за эту неделю", – написал президент.

К сожалению, каждую неделю войны, которую начала Россия против Украины, и задержка снабжения оружием для Украины приводит к потерям среди мирного населения. Однако, по словам Зеленского, у государств-партнеров есть все необходимые ресурсы и они могут остановить это.

"Ежедневный сознательный российский террор против людей, наших городов и сел можно остановить. У партнеров есть все необходимые системы, все необходимое оружие, чтобы Украина смогла защитить жизнь".

Благодарю всех лидеров и государств, которые понимают, что оперативность в поставках и полнота реализации договоренностей – это то, что защищает не только украинцев, но и каждый народ, против которого может быть нацелен российский террор", – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 мая российская террористическая армия массированно атаковала Харьков ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела в областном центре возникло несколько пожаров. Наибольшее воспламенение возникло в складских помещениях на площади около 3 тысяч квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, пять из 13 запущенных оккупантами дронов-камикадзе в ночь на 4 мая защитники сбили над Павлоградским районом Днепропетровской области. Впрочем, избежать разрушений, несмотря на уничтожение всех вражеских "Шахедов", не удалось: поврежден объект критической инфраструктуры и частные жилые дома.

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