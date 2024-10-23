Зеленский изменил правила прохождения службы военными СБУ: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О внесении изменений в Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы безопасности Украины". Как отмечено в документе, во время действия военного положения для лиц, принимаемых на военную службу по контракту из числа граждан от 18 до 25 лет, срок военной службы устанавливается один год.

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Речь идет о рядовых лицах, для офицерского состава определены другие сроки. Соответствующий указ №733/2024 подписан 22 октября.

Такой же срок военной службы устанавливается во время действия военного положения для граждан Украины, которые получили медицинское и/или психологическое образование и принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности.

Согласно документу, во время действия особого периода для военнослужащих (по их желанию) срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Гражданам, имеющим воинские звания запаса старшины, прапорщика (мичмана), старшего прапорщика (старшего мичмана) и принимаются на военную службу по контракту или призываются на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период в СБУ, одновременно с принятием (призывом) на военную службу присваиваются в порядке переаттестования соответственно воинские звания главного сержанта, штаб-сержанта (штаб-старшины), мастер-сержанта (мастер-старшины).

Перемещение по службе в другую местность военнослужащих СБУ, не достигших предельного возраста пребывания на военной службе и признанных военно-врачебными комиссиями пригодными к военной службе, но нуждающихся по состоянию своего здоровья или по состоянию здоровья членов их семей сменить место службы (проживание), осуществляется по решению соответствующих начальников на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии.

В случае непредоставления военнослужащим ежегодного основного отпуска в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации и во время действия военного положения такой отпуск предоставляется по истечении таких периодов.

В этом случае разрешается по желанию военнослужащих объединять ежегодные основные отпуска. Однако общая продолжительность объединенного отпуска не может превышать 90 календарных дней.

Кроме того, военнообязанные, состоящие на военном учете в СБУ, могут быть призваны на учебное собрание один раз в три года сроком до трех месяцев.

Военнообязанные, состоящие на военном учете в СБУ, в период между учебным собранием по плану СБУ могут быть привлечены в соответствии с законодательством на проверочные сборы на срок до пяти дней как без отрыва от производства, так и с отрывом.

В случае принятия решения о введении в Украине или в отдельных местностях чрезвычайного положения, а также объявления отдельных местностей Украины зонами чрезвычайной ситуации военнообязанные, состоящие на военном учете в СБУ, могут быть призваны на спецсборы на срок не более двух месяцев.

Военным после их освобождения из плена по их желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части. Отзыв из дополнительного отпуска после освобождения военнослужащего из плена допускается исключительно с его согласия.

Аттестирование военнослужащих СБУ во время действия правового режима военного положения не проводится, за исключением проведения аттестования по решению главы СБУ, а также аттестование непосредственно перед окончанием обучения курсантов высших военных учебных заведений СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в Украине минимальный мобилизационный возраст – 25 лет, и проведение мобилизации с 18 лет в ближайшее время не будет. Власть против уменьшения мобилизационного возраста, потому что это опасно, ранее заявил президент Зеленский.

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