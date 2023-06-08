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Зеленский: катастрофа на Каховской ГЭС – это не природная беда, это беда – Путин

Надежда Данищук
War
1 минута
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Зеленский: катастрофа на Каховской ГЭС – это не природная беда, это беда – Путин

Рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС – это не природная беда и не проявление климатического кризиса. Имя этой беде – Путин.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к мировым экоактивистам, лидерам мнений и международным экспертам.

"Количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания этим российским терактом, уже измеряется тысячами. Все это, с чем мы столкнулись, является сознательным преступлением оккупанта", – подчеркнул президент.

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