Зеленский: мы будем отстаивать Бахмут, но не любой ценой

Глава украинского государства Владимир Зеленский сказал, что Вооруженные силы Украины будут отстаивать город Бахмут в Донецкой области, но до тех пор, пока это будет разумно. За этот населенный идут в настоящее время идут самые тяжелые бои с российскими оккупационными войсками.

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Об этом президент Украины сказал в интервью изданию Corriere Della Sera, опубликованном в воскресенье, 19 февраля. Зеленский отметил, что Бахмут – небольшой город, как и многие другие на украинском Донбассе.

Он сказал, что Украина будет сражаться за этот населенный пункт, но "не любой ценой".

"Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Будем воевать, пока разумно. Россияне потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", – сказал украинский лидер.

Отметим, что российская оккупационная армия продолжает круглосуточно обстреливать Бахмут из тяжелого вооружения. В городе не осталось практически ни одного уцелевшего здания. Захватчики несут огромнейшие потери в живой силе и технике, однако не могут зайти в несокрушимый Бахмут. Воины ВСУ опубликовали в сети кадры из уничтоженного населенного пункта.

19 февраля стало известно, что украинские пограничники только за этот день отбили 7 атак российских оккупантов на Бахмутском направлении. В результате слаженных действий защитников Украины армия противника уменьшилась на 40 захватчиков убитыми и 37 ранеными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, что Бахмут и Угледар остаются самым горячим направлением на фронте. Защитники Украины демонстрируют поразительный героизм и наносят максимальные потери врагу.