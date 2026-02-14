Зеленский на Мюнхенской конференции показал визуализацию российских ударов по Украине

Президент Владимир Зеленский продемонстрировал на Мюнхенской конференции визуализацию одной из последний российских атак. Глава государства подчеркнул, что в Мюнхене уже начали собираться политики со всего мира в то время, как РФ атаковала мирные украинские города.

Зеленский отметил, что только в последней атаки Россия запустила 24 баллистических ракеты и сотни ударных беспилотников. Об этом президент заявил во время выступления в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Москва не прекращает террор

Президент Украины рассказал партнерам, что только за одну ночь путинская армия запустила десятки ракет и сотни дронов. Также глава государства подчеркнул, что отражать атаку помогли средства ПВО, которые поступили в Украину всего за несколько дней до этого обстрела.

"Многие из вас были уже тут, в Мюнхене, когда этот удар произошел. Россия запустила 24 баллистических ракеты, одну авиационную ракету и 219 ударных дронов. И это только одна атака, одна ночь. Но российские атаки происходят каждую ночь и раз в неделю есть массированные атаки, но все же Украины выдержала 1451 день полномасштабной войны", – заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в течение января российская армия запустила по Украине более 6 тыс. дронов, 158 ракет разных типов и 5,5 тыс. авиационных бомб.

"Одна из худших вещей, которую может услышать лидер, это доклад от командующего Воздушных сил о том, что подразделения ПВО пусты. Потому что эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов, пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть через 1–2 дня. Иногда нам удаётся завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда буквально в последний момент", – заявил Зеленский.

Напомним, в Киеве в результате очередной террористической атаки РФ по критической инфраструктуре почти 2600 домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты.

