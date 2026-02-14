УкраїнськаУКР
русскийРУС

Зеленский на Мюнхенской конференции показал визуализацию российских ударов по Украине

Алексей Лютиков
War
2 минуты
738
Зеленский на Мюнхенской конференции показал визуализацию российских ударов по Украине

Президент Владимир Зеленский продемонстрировал на Мюнхенской конференции визуализацию одной из последний российских атак. Глава государства подчеркнул, что в Мюнхене уже начали собираться политики со всего мира в то время, как РФ атаковала мирные украинские города.

Зеленский отметил, что только в последней атаки Россия запустила 24 баллистических ракеты и сотни ударных беспилотников. Об этом президент заявил во время выступления в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Москва не прекращает террор

Президент Украины рассказал партнерам, что только за одну ночь путинская армия запустила десятки ракет и сотни дронов. Также глава государства подчеркнул, что отражать атаку помогли средства ПВО, которые поступили в Украину всего за несколько дней до этого обстрела.

"Многие из вас были уже тут, в Мюнхене, когда этот удар произошел. Россия запустила 24 баллистических ракеты, одну авиационную ракету и 219 ударных дронов. И это только одна атака, одна ночь. Но российские атаки происходят каждую ночь и раз в неделю есть массированные атаки, но все же Украины выдержала 1451 день полномасштабной войны", – заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в течение января российская армия запустила по Украине более 6 тыс. дронов, 158 ракет разных типов и 5,5 тыс. авиационных бомб.

Зеленский на Мюнхенской конференции показал визуализацию российских ударов по Украине
Зеленский на Мюнхенской конференции показал визуализацию российских ударов по Украине

"Одна из худших вещей, которую может услышать лидер, это доклад от командующего Воздушных сил о том, что подразделения ПВО пусты. Потому что эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов, пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть через 1–2 дня. Иногда нам удаётся завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда буквально в последний момент", – заявил Зеленский.

Напомним, в Киеве в результате очередной террористической атаки РФ по критической инфраструктуре почти 2600 домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!