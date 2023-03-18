Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени генерал-полковника Коваля, защищающего Бахмут. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени генерал-полковника Михаила Коваля за личное мужество и самоотверженность, проявленные в боях с врагом. Михаил Коваль воюет на передовой, защищая Бахмут.

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Указ о награждении государственной наградой генерал-полковника президент подписал в пятницу, 17 марта.

В конце прошлого года Михаил Коваль вручил в Бахмуте Владимиру Зеленскому боевое знамя, попросив передать его американскому Конгрессу. Просьбу президент выполнил, украинский флаг встретили овациями.

Передавая представителям Конгресса Соединенных Штатов боевое знамя из Бахмута, Зеленский сказал:

"Наши герои дали мне знамя тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни. Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты… чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть эти решения будут приняты. Пусть этот флаг будет с вами, дамы и господа. Этот флаг является символом нашей победы в этой войне. Мы стоим. Мы победим, потому что мы объединены".

Сегодня под Бахмутом идут тяжелые бои, достигшие наивысшего уровня напряжения. Михаил Коваль с собратьями продолжает защищать украинский город от врага.

Михаил Владимирович Коваль родился в Изяславе Хмельницкой области. В 1979 году окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище. 1990-го – Военную академию им.Фрунзе в Москве. 1997 - Академию Вооруженных Сил Украины.

В 1979-1983 гг. служил в отдельном гвардейском инженерно-саперном батальоне гвардейской воздушно-десантной дивизии командиром взвода, командиром роты. В 1983-1984 гг. - начальник учебного центра.

В 1984–1987 годах. - служба в гвардейском парашютно-десантном полку гвардейской воздушно-десантной дивизии заместителем командира батальона, командиром батальона.

В 1990-1995 гг. – заместитель начальника, начальник учебного центра подготовки младших специалистов воздушно-десантной бригады.

В 1997-1999 гг. – начальник штаба, командир танковой дивизии армейского корпуса Северного оперативного командования.

В 1999-2001 гг. - начальник штаба – первый заместитель командующего армейским корпусом Западного оперативного командования.

В 2001–2002 годах. - начальник штаба – первый заместитель начальника Главного управления внутренних войск МВД Украины.

В 2002–2003 годах. - первый заместитель председателя Госкомитета по делам охраны государственной границы Украины – командующего Пограничными войсками Украины.

В 2003–2014 годах. – первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины – директор Департамента работы с личным составом.

25 марта 2014 года назначен исполняющим обязанности министра обороны Украины (вместо подавшего в отставку Игоря Тенюха).

3 июля 2014 г. президент Петр Порошенко назначил Коваля заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

17 февраля 2015 года указом президента Коваль назначен первым заместителем секретаря СНБО (Александра Турчинова).

20 июля 2021 года президент Владимир Зеленский уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает ситуацию в Бахмуте сложной. По его словам, штурмовые отряды вагнеровцев наступают на нескольких направлениях, пытаясь прорвать нашу оборону и продвинуться в центр города.

В то же время он подчеркнул, что оборона Бахмута позволяет ВСУ выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к атакам. Между тем в боях за город агрессор терпит тяжелые потери.