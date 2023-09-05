Зеленский наградил украинских военных, отличившихся в боях за Донбасс. Фото

В рамках рабочей поездки президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донецкую область. Там он вручил государственные награды украинским защитникам, которые в составе оперативно-тактической группировки "Донецк" отражают вторжение врага.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. В частности, из рук Владимира Зеленского орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты. Командование морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины полковник Виктор Сикоза.

Офицер принимает участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины с марта 2014 года, выполнял боевые задания во время Операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, а с 25 февраля 2022 принимает участие в отражении полномасштабного российского вторжения. В частности, его подразделение обороняло Мариуполь.

В апреле 2022 года Виктор Сикоза был назначен на должность командира 36-й ОБрМП. Под его руководством бригада выполняла боевые задания на Херсонском направлении, затем перешла в оперативное подчинение командира ОТУ "Донецк". Не раз полковник лично возглавлял подразделения бригады во время контрнаступательных действий.

Президент также наградил орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІІ степени и орденами княгини Ольги ІІІ степени защитников и защитниц, проявивших личное мужество и самоотверженно действовавших, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мощные люди, которые защищают наше государство. Уважаемые господа офицеры, солдаты, – все, кто защищает, рискуя собой, жизнь Украины. Я хочу вас всех сегодня поздравить, поблагодарить вас, пожать руки. за то, что вы есть", – сказал Владимир Зеленский во время награждения защитников.

Глава государства пожелал военнослужащим здоровья и скорейшей победы.

"Гордую, что у нас в государстве есть такие обычные, но при этом героические люди. Благодаря вам здесь точно останется Украина. И это важно для всех будущих поколений. Слава Украине!" – добавил Президент.

Как сообщил OBOZREVATEL, пуководство Министерства внутренних дел Украины посетило бойцов бригады "Сталевий кордон". Они выполняют задания на северо-восточном направлении.