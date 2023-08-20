Зеленский: наши воины дадут ощутимый ответ России на теракт в Чернигове

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в Чернигове, который Россия совершила 19 августа. Глава государства заявил, что украинские защитники ответят стране-агрессору за очередное военное преступление против нашего народа.

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Об этом гарант сообщил во время своего традиционного вечернего видеообращения. Он отметил, что в тот день разные лидеры, представители государств и международных организаций осудили очередной чрезвычайно подлый российский удар по Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"К сожалению, семь человек погибли в Чернигове от российской ракеты, среди них девочка, ее звали София, шесть лет ей было... Мои соболезнования родным! Раненых и травмированных – 144, и среди них 15 детей. Ракета прямо по центру города. И это – в праздник Преображения Господня, православный праздник. Спасательную операцию проводили в общей сложности 140 человек", – проинформировал президент.

Он поблагодарил всех, кто выразил соболезнования Украине и отметил тех, кто помог спасти жизнь жителей Чернигова.

"Медики, "экстренка", военные, местные власти – все помогали. Спасибо каждому и каждому, кто спасал жизнь детям, взрослым – всем. И особо отмечу фельдшеров "экстренки" Людмилу Копыш и Вячеслава Прохоренко, работников ГСЧС Сергея Костенко, Владислав Юрия Овруцкого, Валерия Моргацкого, Алексея Марченко и Виктора Довженко, а также полицейских Андрея Вовка и Андрея Зеляка. Благодарен всем вам! Я уверен: наши воины ответят России на этот теракт. Ощутимый ответ", – заявил Зеленский.

Гарант добавил, что 19 августа весь день работал в Швеции, и уже есть результаты этой работы.

"Сейчас завершаем день в Стокгольме. Оружие для наших воинов – это главное. Есть результаты, и это очень нужные результаты. Бронированная техника – СV90, классные машины. Именно то, что нужно на фронте. Не только поставки от партнеров – хотя и его ускоряем , – но и производство в Украине. Наше производство. Новое производство. Есть договоренность со Швецией об изготовлении СV90 в нашем государстве. Все мощное, что служит нам сейчас, мы должны локализовать и производить. Так и сделаем", – добавил Зеленский.

По его словам, на втором месте "арчеры" для украинских артиллеристов, а на третьем – авиация.

"Уже идет обучение наших ребят в Швеции. Мощная система, нужная система. Работаем, чтобы их было больше в Украине. Третье – современная авиация. Очень стараемся увеличить возможности военной авиации. Это одна из самых сложных задач, но я уверен: мы его выполним. Сейчас имеем прорывный результат по "грипенам" – классным, современным шведским боевым самолетам. Наши воины уже начинают тестировать их. И мы шаг за шагом, переговоры по переговорам мы приближаемся к тому, чтобы "грипены" появились в нашем небе" , – сказал президент.

Также он сообщил, что разговаривал с премьер-министром Швеции и представителями шведских парламентских партий.

"Спасибо за понимание наших потребностей! Работаем над началом этапа с тренировкой наших ребят на "грипенах". Детали мы обсудим", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент встретился с королем Швеции, которого поблагодарил за поддержку нашей страны в противостоянии вооруженной агрессии России.

"Была сегодня хорошая и содержательная аудиенция у Короля Швеции Карла XVI Густава и Королевы Сильвии – был у них вместе с Еленой (женой Еленой Зеленской – Ред.). Благодарен за поддержку Украины и наших людей, благодарен за понимание того, через что приходится проходить украинцам сейчас. Слава всем, кто защищает наше государство и наших людей! Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

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