Зеленский назначил нового командующего Сил теробороны ВСУ: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства в понедельник, 9 октября. Другим указом президент уволил с этой должности Игоря Танцюру.

Баргилевич с 2022 года занимал должность начальника штаба Восточной группировки войск ВСУ. До этого был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне.

За личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм при выполнении воинского долга в 2016 году был награжден орденом Данила Галицкого.

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Как известно, Игорь Танцюра был командующим Сил теробороны с 15 мая 2022 года. По данным СМИ, РФ уже дважды пыталась его ликвидировать. В частности, 2 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (ныне покойный) утверждал, что его наемники якобы убили Танцюру на Донетчине.

Колонна, в которой находился Танцюра, действитетельно была обстреляна, однако командующий в тот день сел в машину сопровождения и выехал уцелевшим из зоны обстрела.

Напомним, закон Украины о терробороне вступил в силу с начала 2022 года. Первым главой Сил ТрО Зеленский назначил боевого генерала Юрия Галушкина. В мае 2022-го его заменил Игорь Танцюра.

В состав Сил терробороны входят командование, четыре региональных управления, 25 бригад (по одной в каждой области и Киеве) и ориентировочно 150 батальонов (один на район).

В мае 2022 года депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли закон, предоставивший возможность терробороне выполнять задачи в зонах боевых действий. Решение о выполнении таких задач принимает главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была отстранена спикер Сил теробороны ВСУ Сара Эштон-Сирилло из-за ее высказываний о том, что Украина якобы намерена "охотиться" на критиков и антиукраинских пропагандистов. В Командовании Сил ТрО заявили, что не одобряют таких заявлений, а военные Украины в боях с оккупантами строго соблюдают нормы международного права.

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