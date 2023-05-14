Зеленский назвал Путина 'принцессой' и отверг возможность переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Предыдущие его многочисленные попытки поговорить с главой государства-агрессора, чтобы положить конец гибридной агрессии РФ против Украины, потерпели крах.

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Президента РФ Зеленский сравнил с "принцессой", которая капризничает и придумывает отговорки от встречи вместо того, чтобы положить конец кровопролитию. Об этом украинский президент рассказал в интервью итальянским медиа во время визита в Рим.

Когда у Зеленского спросили, готов ли он к переговорам с Путиным, украинский президент заявил, что не видит ни малейшего смысла в подобных переговорах. Ведь предыдущий опыт доказывает: государство-агрессор не хочет мира.

"Не о чем. Ну о чем с ним (Путиным. – Ред.) говорить? Приведу пример из моей жизни. В 2019 году я стал президентом. Было много разной критики. Люди не хотели говорить с Путиным. А я сказал: "Я буду! Я попробую диалог". Это не политика, мне это никаких плюсов не давало. Я действительно хотел закончить войну. Я хотел найти договоренности... Мы долго решали, потому что он, извините, как принцесса, не мог найти формат, в котором нам встретиться", – отметил Зеленский.

Он вспомнил многочисленные попытки Киева выйти на диалог с Москвой на самом высоком уровне, продолжавшиеся вплоть до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. И то, как Россия нарушала взятые на себя обязательства.

"Я делал все, чтобы разговаривать. У нас был диалог по телефону, у нас состоялась встреча в формате "Норманди", мы обменяли людей. 110 первых людей. Я был очень счастлив! Мы договорились не стрелять... Ежедневные провокации. Каждый день – ранили человека, убили человека... Это не могла быть случайность… Там снайперы… Снайперы с оккупированных территорий шли вдоль всей границы (очевидно, Зеленский имел в виду линию столкновения. – Ред.) Это сафари! Они приезжали, тренировались на нас. Все знали, что они их пригоняли, этот спецназ и этих снайперов с других территорий, где они воюют. И это было сафари. Они им давали тренироваться на нас, на живых людях", – эмоционально отметил глава государства.

На звонки из Киева из-за многочисленных нарушений перемирия со стороны российских захватчиков властитель Кремля так и не ответил.

Зеленский вспомнил, как пытался привлечь к налаживанию диалога с Путиным лидеров других государств.

"Я ему звонил... Попробовал найти диалог. После этого никакого диалога не было. Я сделал много запросов в Кремль. Я никогда этого не скрывал. Я звонил всем государствам. Всем абсолютно. Израиль, США, Британия, Германия, Франция. Я просил всех. Я хотел просто поговорить по телефону. Я сказал, что я считаю, что увеличиваются обстрелы, увеличиваются смерти на линии столкновения, идет серьезная угроза, может быть эскалация... С кем говорить? С кем? Он ничего не хочет. Для него это шутки", – отметил Зеленский.

Он предостерег Европу от ложной веры в то, что Россия вообще договороспособна. Сейчас, когда в Кремле осознали, что Россия слаба, оттуда посылают сигналы о якобы желании вернуться на путь дипломатии и сесть за стол переговоров. Так Путин, подчеркнул Зеленский, пытается усыпить бдительность Европы, обмануть ее.

"Чтобы не вводились санкции, чтобы нам не помогали – он может сделать какой-то дипломатический шаг. Но через год, поверьте мне, он придет ордой убивать нас снова. С ним все понятно. Он не понимает, что происходит. Он неадекватный человек", – резюмировал Зеленский.

Напомним, 14 мая Зеленский Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем. Ожидалось, что ключевыми вопросами переговоров будут оружие и усиление украинской системы ПВО, а также евроатлантическая интеграция Украины.

Визит состоялся на следующий день после того, как Берлин объявил о новой помощи Украине на рекордную сумму в 2,7 млрд. евро. В новый пакет войдут бронетехника, БПЛА, системы ПВО, автомобильная техника и боеприпасы.