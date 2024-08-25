Зеленский о дипломатическом завершении войны: мы только за, но не за счет 30% нашего государства

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает дипломатические усилия, но не ценой уступок своей территории. Он отметил, что альтернативные "мирные планы" являются лишь политическими заявлениями без конкретного содержания или плана действий.

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Об этом Зеленский сказал в интервью индийским СМИ 25 августа. Он также подчеркнул, что российский лидер игнорирует дипломатические усилия, отвечая на них новыми атаками, и призвал к разработке реального плана по завершению войны.

"Кто бы ни говорил, что "мы за дипломатическое решение, я всегда поддержу. Мы все хотим, чтобы ни один наш солдат не погибал, ни один наш человек. Но вы же не можете с насильником и маньяком договариваться и говорить: "Да, мы понимаем, что ты изнасиловал уже 15 человек, а еще 30 убил, но давай поговорим. Ну-ну-ну, больше так не поступай". Так не работает с этим человеком. Он не боится политических запугиваний, я о Путине", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что дипломатия возможна только при сохранении территориальной целостности страны, и уступки агрессору неприемлемы.

"Все страны мира ему говорят об этом, 143 страны поддержали и признали Россию агрессором, признали их виновными в войне и оккупантами. Я за дипломатию, но я хочу увидеть конкретные шаги – не за счет 30% нашего государства и нашего населения. Если есть такой план, мы только за", – подытожил глава государства.

Напомним, что Зеленский заявил, что не считает операцию ВСУ в Курской области вторжением, поскольку именно Россия вторглась на нашу территорию еще 10 лет назад. Он отметил, что эта операция была превентивным шагом, чтобы страна-агрессор не оккупировала другие украинские города.

Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает миллиарды от торговли с Индией, Китаем и арабскими странами и тратит их на преступную войну против Украины. Если русское население почувствует, что их обворовывают, только тогда оно начнет "толкать" Кремль к миру.

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