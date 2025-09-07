Зеленский о массированной атаке: несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Глава государства подчеркнул, что уже давно могла начаться реальная дипломатия, но Россия выбрала продолжение войны.

Также Зеленский отметил, что во врем этой атаки несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Последствия обстрела

По словам президента, с ночи продолжается ликвидация последствий российских ударов. Зеленский подчеркнул, что россияне применили более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре – баллистика. По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси.

Глава государства заявил, что от российских ударов пострадали Киев, где разрушены обычные жилые дома и здание Кабинета Министров, в Запорожье – повреждены более 20 домов и детский сад. Также Зеленский отметил, что зафиксированы разрушения торговых складов в Кривом Роге, погибшие люди в Сафоновке Сумской и Черниговской областях, также был прилет по многоэтажке в Одессе.

