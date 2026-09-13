Зеленский о новом российском терроре: украинцы отдают свою жизнь, чтобы агрессия РФ не распространилась на Европу. Видео

Ночью и утром 13 сентября Россия нанесла удары по объектам энергетики, "Укрзалізниці", предприятиям и жилым домам в Украине. Под ракетной и дронной атакой оказалась Одесса, а во многих западных областях после ночных ударов продолжаются восстановительные работы.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, где также опубликовал видео с последствиями российских атак. По его словам, только за эту неделю российские войска выпустили по Украине около 2100 дронов, почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов.

Значительную часть беспилотников, по словам Зеленского, составляли реактивные "шахиды". Россия использует их, пытаясь нанести удар по экономике Украины и разрушить жизнь людей.

Отдельно президент рассказал о последствиях ночной атаки на западе страны. На Волыни, у украинско-польской границы, работают все необходимые службы. Там в результате удара дрона РФ загорелся локомотив поезда и была повреждена заправка.

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Президент особо обратил внимание на цену, которую украинцы платят за сдерживание агрессии.

"Именно для того, чтобы эти удары не распространились дальше, в Европу, каждый день борются украинцы и украинки, отдают свои жизни и не дают агрессии расширяться", — написал Зеленский.

Он также отметил, что российский терроризм представляет собой общую угрозу для многих, однако его можно и нужно остановить именно в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский дрон атаковал локомотив пассажирского поезда на Волыни примерно в двух километрах от границы с Польшей. В "Укрзалізниці" подтвердили атаку и отметили, что поездную бригаду заранее предупредили о воздушной угрозе, поэтому удалось избежать жертв.

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