Зеленский о 'вагнеровцах': надо подумать, для кого это страшнее

Президент Владимир Зеленский заявил, что смерть одиозного российского бизнесмена Евгения Пригожина и его напарника, основателя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, может негативно отразиться на вражеских странах, таких как Россия и Беларусь. Фактически 20 тысяч "вагнеровцев" остались без командиров, и могут выйти из-под контроля действующих диктаторов.

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Об этом глава государства сказал, общаясь с журналистами по случаю Дня Независимости Украины. Он отчетливо осознает, что боевики точно такие же враги, как и регулярная российская армия.

"Наверное, 20 тысяч, – по-моему, это то, что осталось от "вагнеровцев". 20 тысяч неконтролируемых людей. Тут надо подумать, для кого это страшнее: для Украины, для Беларуси, для Польши, а может, для России. Кто знает", – рассуждает гарант.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что "вагнеровцы" без Пригожина будут управляться напрямую из Кремля. Это не сулит ничего хорошего соседним державам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский иронично отреагировал на гибель Пригожина, которая произошла в результате крушения его самолета. По словам гаранта, Украина к этому инциденту непричастна.