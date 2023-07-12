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Зеленский о вступлении Украины в НАТО: это будет тогда, когда будет безопасно на нашей земле

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
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Зеленский о вступлении Украины в НАТО: это будет тогда, когда будет безопасно на нашей земле

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Это произойдет после выполнения ряда обязательных условий.

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Одно из них – победа Украины в войне с Россией. Об этом Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе.

"Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались – Украина будет членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия. Я подразумеваю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", – заявил глава государства.

В то же время Зеленский высказал разочарование тем, что Украина на текущем саммите в Вильнюсе не получила приглашения в НАТО, ведь это был бы очень важный и символичный жест со стороны партнеров.

"Что касается приглашения. Я понимаю, что это технический сигнал. Но если мы посмотрим на это как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня, как для президента, это был очень важный момент", – подчеркнул он.

Столтенберг, в свою очередь, назвал ключевое условие для приглашения Украины в Альянс. Он заверил, что Украина будет частью Североатлантического альянса. Официальное приглашение придет после того, как страна выполнит все условия и это признают все союзники по НАТО.

По словам Столтенберга, Украина сейчас как никогда близка к Альянсу. Однако до окончания войны, развязанной Российской Федерацией, наше государство не вступит в НАТО.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, а также с лидерами ряда других партнеров нашего государства.

Достигнут ряд важных договоренностей.

Еще утром глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия. Причем последнее для Украины сейчас является приоритетом номер один.

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