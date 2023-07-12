Зеленский о вступлении Украины в НАТО: это будет тогда, когда будет безопасно на нашей земле

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Это произойдет после выполнения ряда обязательных условий.

Видео дня

Одно из них – победа Украины в войне с Россией. Об этом Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе.

"Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались – Украина будет членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия. Я подразумеваю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", – заявил глава государства.

В то же время Зеленский высказал разочарование тем, что Украина на текущем саммите в Вильнюсе не получила приглашения в НАТО, ведь это был бы очень важный и символичный жест со стороны партнеров.

"Что касается приглашения. Я понимаю, что это технический сигнал. Но если мы посмотрим на это как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня, как для президента, это был очень важный момент", – подчеркнул он.

Столтенберг, в свою очередь, назвал ключевое условие для приглашения Украины в Альянс. Он заверил, что Украина будет частью Североатлантического альянса. Официальное приглашение придет после того, как страна выполнит все условия и это признают все союзники по НАТО.

По словам Столтенберга, Украина сейчас как никогда близка к Альянсу. Однако до окончания войны, развязанной Российской Федерацией, наше государство не вступит в НАТО.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, а также с лидерами ряда других партнеров нашего государства.

Достигнут ряд важных договоренностей.

Еще утром глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия. Причем последнее для Украины сейчас является приоритетом номер один.