Зеленский о заморозке войны в Украине: это ловушка, которая закончится ультиматумом для всех

Президент Владимир Зеленский заявил, что временная заморозка войны не будет означать окончательного завершения конфликта. Период без активных боевых действий противник может использовать для восстановления своих сил.

Более того, страна-террорист Россия наверняка начнет выдвигать Западу свои условиях. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию The Guardian.

Глава государства подчеркнул, что заморозка конфликта – это медленная война и продолжение оккупации украинских земель. При этом в один момент враг возобновит активные боевые действия.

"Все, что является замороженным конфликтом, является войной, медленной войной, медленной оккупацией, конфликтом между сторонами. Придет момент, когда все это разморозится по той или иной причине, а привод оккупант найдет всегда", – сказал Зеленский.

Также президент добавил, что россияне используют паузу в войне для восстановления своих сил. Зеленский подчеркнул, что несмотря на преимущество, оккупанты все равно испытывают нехватку артиллерии, ракет и личного состава.

"Для него нужна пауза, чтобы усилить свои мышцы на поле боя. Понятно, где у него дефицит, мы это знаем и воюем. У нас такой самый дефицит, мы об этом говорим открытом, потому что нам нужна поддержка партнеров, они об этом не говорят. У них больше техники чем у нас, но у них дефицит опытных военных, артиллерийских снарядов, недостаток ракет с теми тысячами, которые они по нам выпускают", – заявил президент.

Зеленский привел пример нормандских договоренностей, которые страна-агрессор РФ не стала соблюдать и в итоге начала полномасштабное вторжение в Украину. Более того, в случае заморозки конфликта Кремль начнет выдвигать свои условия Украине и Западу.

"Эта пауза им пойдет на пользу, точно не нам. Они станут сильнее, как было и тогда в нормандских договоренностях, а после этого они просто могут вам поставить ультиматум: признать все территории, не быть в альянсе, забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много", – отметил президент.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает свою идею о перемирии в войне России в Украине на время Олимпиады в Париже хорошей дипломатической возможностью. Однако он не считает это "концом игры". Окончанием войны должен стать не временный, а постоянный мир.

Ранее Зеленский скептически высказался об идее перемирия во время Олимпиады. По его словам, это не работает с российским агрессором, к тому же враг может использовать режим тишины, чтобы на танках подъехать поближе и затем пойти в наступление. Зеленский также отметил, что в вопросе перемирия Путину доверять нельзя.

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