Зеленский – об обстрелах РФ: энергетика была главной мишенью, ранены 10 человек

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный обстрел по объектам энергетической инфраструктуры. Глава государства констатировал, что под вражескими ударами были Киев и область, Сумщина, Харьковщина и Черниговщина.

В очередной раз Зеленский заявил, что партнерам "нельзя медлить с поставками ПВО". Об этом украинский президент написал в своем Telegram-канале.

Последствия террора

По словам президента Украины, российские войска ночью 24 января выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. Основной целью ударов снова была энергетика, но повреждена также и гражданская инфраструктура.

"В Харькове повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома. На сегодня известно о десятках раненых людей, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной целью россиян была энергетика. К сожалению, жизнь одного человека унесла эта атака", – заявил Зеленский.

Нужно больше поставок ПВО

После очередного вражеского массированного обстрела Зеленский уже традиционно обратился к западным партнерам. Глава государства заявил, что каждый такой российский удар по энергетике доказывает – нельзя медлить с поставками ПВО. Также он подчеркнул, что на такие атаки нужно отвечать силой.

"Мы рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пройти людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе о ПВО. Благодарю всех, кто помогает защищать жизнь", – написал президент.

Напомним, в ночь на 24 января страна-агрессор совершила очередную атаку на Украину, запустив сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты. Среди прочих под воздушной атакой находились Киев и область.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия нанесла массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области. В результате вражеских атак по состоянию на утро почти весь Чернигов обесточен.

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее российские террористы целый день обстреливали районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще двое пострадали, среди них – ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!