Зеленский об 'оккупации' сел в России: я никуда не проникаю

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена вторгаться на территорию государства-террориста России. По его словам, опубликованные в западных СМИ материалы не соответствуют действительности.

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Зеленский подчеркнул, что как президент Украины совершать международные визиты официально. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Журналисты попросили украинского президента прокомментировать опубликованную в издании The Washington Post информацию о якобы планах Украины оккупировать российские села. Согласно "тайным документам" американской разведки президент Владимир Зеленский якобы предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву.

Зеленский фактически опроверг опубликованную в СМИ информацию, отметив, что не собирается никуда проникать. Он добавил, что как глава государства совершает исключительно официальные визиты в другие страны.

"Что касается проникновения, то, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально. Я никуда не проникаю", – ответил Зеленский.

Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в ЕС был необходим в том числе для создания "коалиции истребителей". Глава государства надеется на успех в этом вопросе.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решится на применение ядерного оружия. По словам гаранта, в таком случае президента РФ на следующий день уже не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский 14 мая побывал в штаб-квартире минобороны Германии и встретился с президентом Штайнмайером и Шольцем.

– В Берлин президент Украины прилетел из Италии, где накануне провел переговоры с президентом Серджо Маттареллой, а также встретился с премьером Джорджей Мелони.

– В Ватикане Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения встретился с папой римским. Президент призвал Ватикан осудить преступления России в Украине.