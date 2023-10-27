Зеленский обсудил с Сунаком бои за Авдеевку и усиление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры стран обсудили ситуацию на поле боя и попытки России окружить Авдеевку.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского. Стороны также обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество двух государств, в частности, по усилению украинской системы ПВО ракетами и антидроновыми средствами.

Лидер Украины известил британского премьер-министра о действиях оккупантов в Черном море, что угрожают гражданскому судоходству. Зеленский подчеркнул, что, несмотря ни на что, зерновой коридор продолжит функционировать.

Также президент Украины поблагодарил Соединенное Королевство за непреклонную поддержку нашего государства.

"Проинформировал Риши о попытках России оцепить Авдеевку. Наши воины остановили их и нанесли врагу значительные потери, которые составили по меньшей мере бригаду личного состава.

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Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО ракетами и антидроновыми средствами.

Я сообщил Риши о действиях России в Черном море, угрожающих гражданскому судоходству. Украинский зерновой коридор продолжит работать, несмотря ни на что.

Мы также обменялись мнениями по Ближнему Востоку и согласились, что остановка эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества", – говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии для членства в ЕС. Киев рассчитывает на начало переговоров о вступлении нашей страны в европейский альянс.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС хотят видеть Украину в своей европейской семье. И Украина, несмотря на трудности, шаг за шагом подходит к полноправному членству в ЕС, умудряясь одновременно защищаться от российской агрессии и проводить необходимые реформы.