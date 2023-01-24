Зеленский оценил угрозу наступления войск РФ из Беларуси и рассказал, что нужно Украине для сопротивления врагу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность наступления российских военных из Белоруссии существует, однако это наступление будет безуспешным. Глава государства подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и не вступила в эту "совершенно позорную войну", ведь Украина этой стране никогда не угрожала.

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Также украинский президент отметил, что украинские военные нуждаются, в частности, в амуниции, ведь ее не хватает для всех военных, которые готовятся к возможным наступлениям РФ на разных направлениях. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинистё, пишет УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность наступления российских военных из Беларуси невысока, но существует – однако добиться успеха противник на этом направлении не сможет.

Президент прокомментировал заявление Беларуси о предложениях подписания с Украиной "пакта о ненападении".

"Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений... Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что для Украины очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и не вступила в эту "совершенно позорную войну". Тем более что, по словам Зеленского, подавляющее большинство белорусов, в том числе и военных РБ, не хотят воевать против украинцев.

"Что касается этого направления… Я вижу, что большинство населения Беларуси, я уверен, что большинство военных независимой Беларуси, которые являются военными именно Беларуси, они не хотят нападать и идти силой с оружием на украинское общество", - сказал Зеленский.

В то же время, несмотря на многочисленные разговоры о возможном новом наступлении России с территории Беларуси, сам президент считает его маловероятным.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться сегодня на любой территории любого государства, потому что они считают, что у них такой, знаете, "военный Шенген", и поэтому, мне кажется, это все зависит от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать военных вооруженных людей на свою независимую территорию", - сказал Зеленский.

Впрочем, мнение о низкой вероятности нападения со стороны Беларуси не означает, что Украина не готовится к такому вызову, сейчас принимаются меры по отражению возможного наступления во всех возможных направлениях. И здесь украинское войско тоже рассчитывает на помощь западных партнеров.

"Это непросто, поэтому мы нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас очень большая... Поэтому есть ограничения по количеству амуниции... Но я считаю, что по этому направлению успеха у них не будет. Если даже он (наступление. - Ред. .) будет гипотетически", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает Беларуси заключить "пакт о ненападении". По версии подельника российского диктатора Владимира Путина, в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов" и якобы планируют напасть на Беларусь. Поэтому Лукашенко пригрозил "жестким ответом".

Между тем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины также заявляли о низкой угрозе повторного наступления РФ именно с беларуской территории. Не является первоочередным в перечне возможных направлений наступления России и юг, ведь там враг будет концентрироваться прежде всего на удержании оккупированного Крыма.

Самым опасным остается восточное направление и, в частности, Донетчина и Луганщина, которые Россия попытается захватить полностью. Решающими, по мнению украинских разведчиков, станут весенние месяцы и начало лета.