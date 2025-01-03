Зеленский оценил значение Курской операции ВСУ и указал на тактическую ошибку Путина. Видео

В переговорах по завершению войны в Украине Курск является очень сильным козырем. Однако неожиданным стало то, как захват и удержание украинскими военными части территории российской области повлияли на политиков южных стран.

Видео дня

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Единым новостям" 2 января нового 2025 года. Он оценил значение Курской операции украинских сил обороны и назвал ее важным ходом.

"Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами, которые нам очень важны, особенно со странами глобального юга. Я никогда не думал, что это на них оказало бы такое большое влияние, потому что они были настолько под влиянием "непобедимой России" ", – сказал он.

Также Зеленский заявил, что отправка северокорейских военных на территорию Курщины являлась тактической ошибкой россиян.

"Они взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда на Курщину. Я считаю, что это их тактическая ошибка. Желаю им побольше таких", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что те 12 тысяч корейцев из КНДР не смогли изменить ситуацию в Курской области.

"Все это работает против России, все это выглядит сильным доводом за нас", – добавил президент.

Зеленский назвал Курскую операцию важным ходом украинской стороны в войне, который стал переломным моментом.

Как сообщал OBOZ.UA:

31 декабря украинские военные заняли деревню в Курской области, которую вместе с российскими войсками удерживали солдаты КНДР. Украинские защитники зачистили населенный пункт от присутствия врага.

2 января ВСУ также успешно ударили по Курщине. Украинские бойцы атаковали место дислокации российской оккупационной армии в с. Ивановское. В результате удара значительные потери понесли оккупанты из 810-й бригады РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!