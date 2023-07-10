Зеленский ответил, верит ли в возможность ядерного удара РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на бряцание оккупантов ядерным оружием и угрозы его применить, не верит, что кровавый глава РФ Владимир Путин прибегнет к применению ядерного оружия.

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Об этом глава государства сказал в интервью ABC News. В то же время, по его словам, украинская разведка считает, что Россия могла заминировать Запорожскую атомную электростанцию.

"Есть ли другие взрывчатые вещества на месте? Да. Могут ли они увидеть эти взрывчатые вещества сейчас? Нет. Достаточно ли беспристрастных людей, чтобы делать какие-либо выводы о том, какая часть участка загрязнена минами? Нет", – сказал Зеленский, комментируя заявление МАГАТЭ о том, что организацией не было обнаружено доказательств дополнительного минирования.

Но, по его словам, враг все еще создает угрозу взрыва на Запорожской АЭС.

Отметим, глава МИД Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что ядерные угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина достигли наивысшего уровня, как и реакция НАТО на них.

Но президент США Джо Байден ранее заявил, что не исключает угрозу ядерного удара из Беларуси по приказу Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУР Кирилл Буданов отверг возможность ядерного удара России по Украине. По его словам, в руководстве страны-агрессора "не так много идиотов".